Лос-Анджелес, США, , 08:47 — REGNUM Режиссер фильма «Терминатор: Тёмная судьба» Тим Миллер заявил, что он не хотел включать в картину сцены с цифровой копией Арнольда Шварценеггера. Об этом 15 сентября сообщил портал Screen Rant.

Во время интервью журналистам Миллер пояснил, что создатели картины затронули в ней вопрос о том, что означает быть человеком определенного возраста, призванным стать героем. Он также добавил, что Шварценеггер в возрасте 73 лет обладает уникальной «царственностью».

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Премьера фильма «Терминатор: Темная судьба» состоится в США 1 ноября 2019 года, в России её начнут показывать 31 октября. Кроме Шварценеггера в фильме снялись Линда Хэмилтон, Маккензи Дэвис, Наталия Рейс, Диего Бонета и другие.

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