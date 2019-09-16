Уфа, , 08:37 — REGNUM Фотовыставка «И снова он, наш Рудик», посвященная танцовщику Рудольфу Нурееву, открылась в Уфе. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба министерства культуры Башкирии.

100 фотографий с изображением артиста балета Рудольфа Нуреева во время его репетиций и выступлений в Парижской национальной опере в период с 1971 по 1984 годы выставлены в зале «Эрмитаж» Башкирского государственного театра оперы и балета. Автором снимков является известный фотограф Франсетт Левьё.

По словам инициатора и куратора выставки Галии Пуйе, после ее завершения, 24 сентября, организаторы мероприятия передадут в дар Башкирскому театру оперы и балета 10 фоторабот, еще 10 снимков будут переданы в Башкирский хореографический колледж БХК им. Р. Нуреева.

Напомним, что выставка проходит в рамках XXII Международного фестиваля балетного искусства имени Рудольфа Нуреева.