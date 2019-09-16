Сургут, Югра, , 07:12 — REGNUM В экономической столице Югры, в Сургуте, нарисовали граффити в честь героических пилотов «Уральских авиалиний» Дамира Юсупова и Георгия Мурзина. Им украсили фасад девятиэтажного дома 34 по ул. Мира, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении документационного и информационного обеспечения горадминистрации.

Дамир Юсупов и Георгий Мурзин на фасаде дома 34 по ул. Мира в Сургуте Пресс-служба горадминистрации Сургута

Арт-объект стал частью федеральной граффити-акции «Портрет памяти», которую реализуют Ассоциация региональных операторов капремонта многоквартирных домов.

Создали масштабное граффити художники из Самары — Семен Маверский, Оксана Гладкова и Никита Авсиевич. Работа выполнялась на спонсорские средства. Художникам понадобилась для воплощения задуманного неделя и более 300 баллончиков краски.

«В Сургуте множество ещё не оформленных фасадов. А в нашей стране огромное количество достойных людей, которые могут украсить стены нашего города», — заявил на открытии арт-объекта заместитель главы Сургута Владимир Шмидт.

Напомним, 15 августа 2019 года, при взлёте Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», летевшего из Москвы в Симферополь из аэропорта «Жуковский», произошло многочисленное попадание птиц в оба двигателя, которые отказали. Героическим пилотам удалось посадить самолёт в кукурузном поле, при этом никто 233 человек, находящихся на борту, не погиб. Само же воздушное судно получило значительные повреждения.

Президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам самолета «Уральских авиалиний» Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, портреты которых украсили фасад дома 34 по ул. Мира в Сургуте.

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