Екатеринбург, , 22:48 — REGNUM С 1 по 6 октября 2019 года в Екатеринбурге пройдет XXX Открытый фестиваль документального кино «РОССИЯ» — главный национальный форум кинодокументалистов. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба министерства культуры РФ.

В краткий список фестиваля вошли 45 фильмов кинодокументалистов из России, Белоруссии, Грузии, Армении, Киргизии и Казахстана. Кроме конкурсных показов, которые пройдут на различных площадках Екатеринбурга и Нижнего Тагила, в программе форума — мастер-классы и творческие встречи.

Напомним, Открытый фестиваль документального кино «РОССИЯ» проводится при поддержке Министерства культуры России и осуществляется за счет гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

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