Пятигорск, Ставропольский край, , 14:00 — REGNUM Фестиваль рок-музыки «Рок от гор», прошедший в Пятигорске, станет ежегодным, об этом 13 сентября рассказал организатор мероприятия Игорь Куприянов.

«Мы планируем проводить мероприятие каждый год. Об этом мне рассказал полномочный представитель президента России в СКФО Александр Матовников», — отметил Куприянов.

Организаторы фестиваля планируют его сделать непохожим на аналогичный мероприятия, здесь должна быть своя изюминка, ведь местом проведения «Рока от гор» является Кавказ.

Напомним, фестиваль рок-музыки «Рок от гор» прошел в Пятигорске 13 сентября, он был приурочен ко дню города. В нем приняли участие такие популярные коллективы, как «Моральный кодекс», «СерьГа», «Крематорий» и другие.

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