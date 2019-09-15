Нижний Новгород, , 13:00 — REGNUM В Нижнем Новгороде 6 октября состоится практический кинофестиваль Kinocom Fest 1.1. Мероприятие пройдет в креативном пространстве Кинофактура, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Фестиваль проводится в поддержку нижегородского кинематографа, его развития и повышения профессионализма всех участников. Гости представят свои проекты и совместными усилиями найдут нужные кадры для реализации идей.

В рамках фестиваля состоятся мастер-классы, круглый стол с лидерами киноиндустрии, нетворкинг, завершит фестиваль чайная ночь в сопровождении диджеев. Гости смогут увидеть последние работы нижегородских режиссеров.

«Мы считаем, что ключ к успеху, будь то постановка пьесы, написание книги или сьемка фильма, — в индивидуальном опыте каждого члена команды. И чтобы применить его, необходимо общаться, дружить, находить общий язык», — отмечают организаторы мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, летом в Нижнем Новгороде проходил III кинофестиваль «Горький fest», показы которого посетили более 70 тыс. зрителей. Из 37 конкурсных лент, что является чуть ли не рекордом для региональных фестивалей, авторитетное жюри присудило Гран-при фильму Антона Бильжо «Амбивалентность».