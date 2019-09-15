Вашингтон, , 12:34 — REGNUM Известный канадо-американский мультсериал «My Little Pony» завершится финальной серией девятого сезона, об этом 15 сентября сообщает издание Deadline.

Последняя серия мультфильма выйдет в эфир телеканала Discovery Family 12 октября и будет продолжаться полтора часа, перед этим канал покажет документальный фильм, посвященный созданию популярного мультсериала.

Напомним, популярный мультфильм про пони впервые был показан в октябре 2010 года, с тех пор на экраны вышло девять сезонов мультфильма, содержащих в общей сложности 221 серию.

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