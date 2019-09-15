Москва, , 12:42 — REGNUM Генеральный директор киностудии имени Горького Сергей Зернов подал прошение об отставке, данную информацию 15 сентября подтвердили в Министерстве культуры России.

Мотивы подобного решения пока неизвестны, однако эксперты утверждают, что вероятной причиной отставки могло стать недовольство работой Зернова.

Напомним, киностудия имени Горького создает продукцию по заказу частных кинокомпаний. На счету учреждения такие фильмы, как «А зори здесь тихие…», «Семнадцать мгновений весны», «Гостья из будущего».

Сергей Зернов возглавляет киностудию с 2010 года. В 1983 году он закончил Щукинское училище и на протяжении порядка 10 лет снимался в кино. Позднее заинтересовался продюсерской деятельностью.