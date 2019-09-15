Вашингтон, , 12:33 — REGNUM Известные певицы Ариана Гранде, Майли Сайрус и Лана Дель Рей записали клип на песню «Don't Call Me Angel», являющуюся саундтреком к предстоящей картине «Ангелы Чарли», видео было размещено 12 сентября на странице Арианы Гранде в YouTube.

Режиссером клипа выступила Ханна Люкс Дэвис, ранее уже работавшая с Гранде и Сайрус.

Напомним, перезапуск фильма «Ангелы Чарли» выйдет в прокат в ноябре 2019 года. В картине снялись Кристен Стюарт, Наоми Скотт, Элла Балинска, Элизабет Бэнкс и Патрик Стюарт.

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