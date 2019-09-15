Санкт-Петербург, , 11:40 — REGNUM Известный немецкий актер Удо Кир получил награду XXIX Международного кинофестиваля «Послание к человеку» за вклад в кинематограф, об этом 15 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Премия вручалась во время церемонии открытия кинофестиваля, состоявшаяся на Дворцовой площади Санкт-Петербурга.

Получая награду Кир подчеркнул, что статус фестиваля не так высок, как, например, Каннского или Берлинского, однако его душа именно с такими мероприятиями, потому что они «не про рекламу», а про искусство.

Напомним, Удо Кир известный немецкий актер, снявшийся более, чем в 200 фильмах. Значительную часть своей творческой карьеры посвятил работе в фильмах ужасов.

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