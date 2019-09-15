Москва, , 11:34 — REGNUM Известный российские певец Юрий Лоза выразил недоумение относительно популярности американской исполнительницы Билли Айлиш, об этом 13 сентября он рассказал в интервью Комсомольской правде.

«Кто вообще такая Балли Айлиш? То Монеточка, то теперь она, ну дали ей какие-то песенки, вот они их прошептала. И дальше что?», — удивился популярности 17-летней певицы Лоза.

Также музыкант не был впечатлен тем фактом, что подростка пригласили в эфир передачи с Иваном Ургантом.

«Да кто такой Ургант вообще, тоже мне нашли авторитета? Он ведет американскую передачу, ее купили у америкосов и пишут каждый день», — вновь удивился Лоза.

Тот факт, что 17-летний подросток снискал большую славу, в том числе и в России, музыкант объяснил «стадным эффектом» у молодежи — чтобы не стать белой вороной, приходится соответствовать.

Напомним, Билли Айлиш родилась в 2001 году, приобрела популярность в 2016 году, после публикации своей первой песни. Стала первым человеком, родившимся в XXI веке, возглавившим музыкальные чарты.

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