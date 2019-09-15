Москва, , 07:58 — REGNUM Сотрудник Центра радиохирургии научно исследовательского института имени Н.В. Склифосовского, нейрохирург Вячеслав Рак дал разъяснения, почему известной российской актрисе Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали глиобластому, невозможно сделать операцию. Соответствующее заявление он сделал в интервью «Комсомольской правде».

Операция (сс) marionbrun

По словам Рака, главная сложность глиобластомы заключается в том, что она прорастает сквозь здоровые ткани головного мозга, в связи с чем четко очертить её размеры и границы невозможно.

Также он подчеркнул, что если опухоль развилась до такой стадии, что пациент впал в кому, то провести операции возможности уже нет.

Обычно при глиобластоме применяют комбинированную терапию, химеотерапию и лучевую терапию. Только так можно немного продлить жизнь человеку. При этом полностью победить опухоль невозможно. К оперативному вмешательству при глиобластоме прибегают редко.

Если же пациент с глиобластомой находится в коме, то прогнозы неутешительные.