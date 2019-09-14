Санкт-Петербург, , 22:25 — REGNUM В новом сезоне 2019/2020 Мариинский театр Санкт-Петербурга реализует две новых образовательных программы на базе Высшей школы музыкального и театрального искусства. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба Министерства культуры России.

В этом театральном сезоне ведущими специалистами театра будет осуществляться обучение по нескольким направлениям: профессиональной переподготовки по специальности «Осветитель» и дополнительной общеразвивающей программе для школьников старших классов «3T: трамплин в театральные технологии», в рамках которой участники познакомятся с технологиями создания спектаклей от творческого замысла до постановки.

Напомним, в предыдущем сезоне 2018/19 в Высшей школе музыкального и театрального искусства Мариинского театра была открыта первая образовательная программа по специальности «Гример-постижер», в ходе которой обучающиеся получили знания об истории грима и прически, инструментах и материалах для гримерных и постижерских работ, психологии и этике общения с артистами, а также практические занятия по выполнению грима.

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