Пермь, 14 сентября 2019, 21:45 — REGNUM Пермский театр «У Моста» примет участие в фестивале «На родине А.П. Чехова» в городе Таганрог, об этом 14 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Театр имени Чехова. Таганрог
Театр имени Чехова. Таганрог
ISasha

Артисты представят публике спектакль «На дне» по одноименной пьесе Максима Горького. Постановку можно будет увидеть в ближайшую среду, 18 сентября на сцене театра имени Чехова.

«Спектакль, который в среду будет показан в Таганроге, является в своём роде уникальным. Режиссёр и сценограф Сергей Федотов воссоздал декорации В. Симова постановки 1902 года в МХТе. Зритель попадает на самое дно жизни, и это фантастическое пространство как будто очерчивается сценой, но далеко выходит за эти рамки, проникая в сердце зрителей, оно стучит в него, как «пепел Клааса», — отмечают в пресс-службе театра.

Напомним, Пермский театр «У Моста» в 2018 году справил свое 30-летие. За многие годы работы, театр посетил свыше 170 фестивалей, в том числе и зарубежных. Стал лауреатом многочисленных премий, среди которых «Золотой витязь» и «Золотая маска».

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