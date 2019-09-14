Бостон, США, , 20:06 — REGNUM Актриса Фелисити Хаффман признала себя виновной в том, что она заплатила $15 тыс. за исправление ответов её дочери на экзамене при поступлении в колледж. Об этом 13 сентября сообщил портал BuzzFeed.

Фелисити Хаффман The Heart Truth

В результате суд приговорил её к 14 дням тюремного заключения, штрафу в размере $30 тыс. и 250 часам исправительных работ. Актриса отметила, что она готова взять на себя ответственность за свои действия и заслуживает «любого наказания», к которому приговорит её суд.

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Напомним, Фелисити Хаффман известна зрителям по роли Линетт Скаво в шоу «Отчаянные домохозяйки». Скандал вокруг взяток за поступление в учебные заведения США развернулся вокруг Уильяма Сингера, который руководил компанией, специализирующейся на подготовке абитуриентов. В нём также оказалась замешана актриса Лори Лафлин (шоу «Полный дом», «Вечное лето») и другие известные фигуры.

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