Нью-Йорк, США, , 19:38 — REGNUM Netflix выложил в сеть постер к будущему фильму «В высокой траве» по одноименному произведению Стивена Кинга и его сына Джо Хилла. Об этом 14 сентября сообщил портал Screen Rant.

Также стала известна дата премьеры картины, она выйдет на потоковом сервисе 4 октября 2019 года. В экранизации снялся звезда «Аквамена» Патрик Уилсон, в проекте также участвуют относительный новичок Лейстла Де Оливейра и театральный актер Эйвери Уиттед.

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Сюжет новеллы Кинга и Хилла «В высокой траве» рассказывает о брате и сестре, которые, пересекая просторы США на автомобиле, остановились у поля с высокой травой. Услышав зов маленького ребенка они вошли в неё и столкнулись с тем, чего совершенно не ожидали.

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