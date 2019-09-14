Москва, , 19:03 — REGNUM Президент России Владимир Путин приветствовал участников Международного Славянского форума искусств «Золотой витязь», об этом 14 сентября сообщается на сайте президента.

Золотой Витязь Иван Шилов © ИА REGNUM

«Уверен, что мероприятия нынешнего форума, объединившего поклонников театра, кинематографа, изобразительных искусств, литературы, пройдут достойно, надолго запомнятся своей позитивной, вдохновляющей атмосферой», — подчеркнул глава государства.

Путин также подчеркнул, что мероприятие снискало огромный авторитет и стало отличной площадкой для содержательных, профессиональных дискуссий в различных сферах творчества.

Напомним, ежегодный форум «Золотой витязь» был основан в 1992 году. С 2010 года на площадках фестиваля представляются работы в области кино, театра, литературы, изобразительного искусства. Одной из основных тем мероприятия являются — славянство и православие.

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