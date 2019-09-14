Мехико, , 16:13 — REGNUM Всю свою жизнь и любовь отдала Вероника Кастро творчеству, об этом она написала трогательный пост в своем Инстаграм 12 сентября.

По словам актрисы, она отдала 53 года тому, что очень любит, но теперь она устала от агрессии и издевательств, которым в последнее время ее часто подвергают и, что пришло время прощаться и начинать новую жизнь.

Вероника Кастро — мексиканская актриса, певица и телеведущая. Вероника никогда не была замужем, ее сын — Кристин Кастро — известный латиноамериканский певец и композитор.

В России артистка получила известность благодаря роли бедной девушки Розы Гарсиа из сериала Дикая роза и Марианны Вельяреаль — в «Богатые тоже плачут», которые шли по центральным каналам в 1990-х годах.