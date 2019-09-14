Лос-Анджелес, США, , 14:40 — REGNUM Режиссер Джеймс Ганн опубликовал в своем твиттере полный список актеров, которые примут участие в съемках второй части супергеройского боевика «Отряд самоубийц».

Джеймс Ганн Gage Skidmore

В список вошли: американский рестлер Джон Сина, он получит роль Миротворца, Дэвид Дастмалчян — Человека-в-Горошек, Джай Кортни, известный по фильмам «Дивергент» и «Терминатор: генезис». А также Марго Робби и Виола Дэвис, уже снимавшиеся в первой части, Нэйтан Филлион, Юэл Киннаман, Флула Борг, Тайка Вайтити, Идрис Эльба, Дженнифер Холланд, Майкл Рукер, Питер Капальди, Мэйлинг Нг, Хоакин Косио, Шон Ганн, Хуан Диего Ботто, Пит Дэвидсон, Сторм Рейо, Стив Аги, Элис Брага, Данила Мельхиор, Тинаши Кайси, Хулио Руиз.

Под сообщением режиссер оставил комментарий, в котором попросил не привязываться к героям, так как по его задумке некоторые из них не слишком долго продержится в кадре.

Вторая часть покажет поклонникам противостояние героев новой банде преступников, под предводительством агента Аманда Уоллер. Премьера картины намечена на 6 августа 2021 года.

Отряд самоубийц — третий по счету фильм из Расширенной вселенной DC, основанной на комиксах и рассказывающей о супергероях. Первая часть фильма вышла в прокат в 2016 году, получила премию «Оскар» за лучшие грим и прически, но в целом была негативно воспринята критиками и прессой, вследствие чего студия Warner Bros приняла решение сменить ее режиссера Дэвида Эйера на Джеймса Ганна.