Владивосток, , 13:19 — REGNUM Во Владивостоке прошло торжественное открытие 17-го кинофестиваля «Меридианы Тихого», об этом 14 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мероприятие состоялось на Приморской сцене Мариинского театра, здесь по красной ковровой дорожке прошли известные актеры театра и кино, режиссеры и политики.

Среди гостей фестиваля можно было видеть актеров Константина Хабенского, Валерия Гаркалина, Майкла Медсена, Уильяма Болдуина, а также губернатора Приморского края Олега Кожемяка.

Напомним, фестиваль «Меридианы Тихого» впервые увидел свет в 2003 году, с тех пор он проходит ежегодно. Текущий форум продлится с 13 по 19 сентября.

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