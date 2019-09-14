Лондон, , 13:21 — REGNUM Звезда фильма «Анна Каренина» стала мамой во второй раз, 13 сентября в зарубежных СМИ появились ее фотографии, сделанные папарацции во время прогулки по улицам Лондона. На снимках актриса идет рядом со своим мужем, музыкантом Джеймсом Районом, который катит коляску, украшенную букетом розовых пионов. Официально актриса о рождении ребенка не объявляла, пол не известен. Появление дочери Эдди в 2015 году пара также скрывала от общественности.

Кира Найтли (cc )Paul Bird

Кира Найтли — британская актриса, мировую популярность получила после выхода фильма «Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины» в 2003. А в 2005 году за роль Элизабет Беннет в исторической драме «Гордость и Предубеждение» была номинирована на премию «Оскар».