Екатеринбург, , 12:10 — REGNUM Екатеринбургский ТЮЗ проведет внутреннюю проверку после появившейся информации о сцене изнасилования в спектакле «Ревизор», который был показан на сцене театра, сообщила директор театра Евгения Умникова.

В Екатеринбурге, в рамках фестиваля «Реальный театр», был показан спектакль псковского Театра драмы им. А.С. Пушкина «Ревизор» по мотивам комедии Николая Гоголя. По словам посетивших постановку журналистов и зрителей, режиссер Петр Шершевский включили в нее сразу две сомнительные сцены. В начале второго акта обнаженный главный герой моется на сцене в душе, а в конце этого же акта Хлестаков после женитьбы на дочери городничего, срывает с нее одежду и под одеялом совершает с ней жесткий половой акт. СМИ пишут, что в зале при этом находились подростки 9−12 лет.

По мнению арт-директора фестиваля Олега Лоевского, вся вина лежит на родителях, которые привели на спектакль детей, несмотря на то, что на афишах и билетах было указано возрастное ограничение «18+». В пресс-службе театра пояснили, что всех зрителей с детьми предупреждали дополнительно о содержании постановки. Свердловская прокуратура начала проверку.

В 2018 году «Ревизор» Петра Шершевского уже шокировал зрителей Пскова, тогда любители русской классики писали жалобы на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, они просили ввести цензуру в театральные постановки.