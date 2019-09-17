Ульяновск, , 06:12 — REGNUM 17 сентября в Ульяновске новый творческий сезон открывает Ленинский мемориал. В этом году он будет посвящён двум юбилейным датам и будет приурочен к неделе национального проекта «Культура», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Старт юбилейному творческому сезону будет дан 17 сентября в большом зале. Новый сезон 2019−2020 года будет посвящён 50-летию Ленинского мемориала, 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также 150-летию со дня рождения Владимира Ленина.

По данным минкультуры региона, в рамках концертного сезона запланировано более 600 мероприятий, свыше 100 выставки, около 500 выступлений для детей. Большинство мероприятий и акций пройдут в рамках направления «Творческие люди» национального проекта «Культура». Планируется, что их посетят более полумиллиона человек.

Для жителей 30 населенных пунктов подготовлены концертные программы и передвижные выставки.

В программе нового сезона такие крупные события, как фестиваль музыки «Осенние гастроли», 58-й международный музыкальный фестиваль «Мир, Эпоха, Имена…», а также фестиваль «Лето с Ленинским», включающий мероприятия открытого формата: уличный музей, историческую реконструкцию, открытые выступления мастеров сцены. В юбилейных событиях примут участие представители США, Франции, Японии, Германии, Китая, Вьетнама.

К 150-летию со дня рождения Владимира Ленина будет представлена новая программа «Немодный Ленин. Феномен ХХ века». Проект включает выставочно-экспозиционное, научно-исследовательское и культурно-просветительское направления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ульяновской области из федерального бюджета предусмотрено 2,1 млрд рублей на капитальный ремонт Ленинского мемориала, который представляет собой комплекс зданий и сооружений, созданный в честь 100-летия со дня рождения Владимира Ленина. Кроме того, в регионе к 150-летию со дня рождения Ленина, которое будет отмечаться в 2020 году, отремонтируют советские архитектурные памятники.

Напомним, Ульяновск (ранее Симбирск) является родиной Владимира Ленина (Ульянова).

Отметим, что в ряде учреждений культуры творческий сезон уже начался.

Читайте также: В Ульяновской области начинается новый творческий сезон

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновской области начинается новый творческий сезон