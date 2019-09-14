Москва, , 12:07 — REGNUM В пятницу 13 сентября на Пером телеканале стартовал новый сезон шоу «Голос», об этом 14 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ведущим передачи вновь стал Дмитрий Нагиев, а среди наставников появились Пелагея, Михаил Боярский, Валерия и Лев Лещенко.

Особенностью нового проекта станет то, что здесь будут соревноваться исполнители старшего поколения — самой возрастной участницей стала женщина, которой исполнился 91 год. Ее имя пока не разглашается.

Напомним, суть телепроекта заключается в том, что наставники отбирают среди многих участников в свою команду по несколько исполнителей, которые потом будут сражаться за звание лучшего артиста проекта.

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