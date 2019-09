Лос-Анджелес, США, , 11:27 — REGNUM Продюсеры Джон Альтшулер и Дэвид Крински, знакомые зрителям по работе над сериалом «Кремниевая долина» снимут новое биографическое шоу для канала TBS. Об этом 14 сентября сообщил портал Engadget.

В основу нового сериала ляжет книга известного писателя Дэвида Кушнера The Players Ball: A Genius, a Con Man, and the Secret History of the Internet's Rise, название которой можно перевести как «Бал игроков: гений, мошенник и тайная история восстания в Интернете».

Его сюжет расскажет о том, как инженер Гари Кремень создал первый сайт знакомств Match.com, использовав кредит в размере $2,5 тыс. Отмечается, что Кушнер займет должность исполнительного продюсера.

Читайте также: По следам «Симпсонов»: «Южный Парк» продлили ещё на три сезона

Премьера комедийного шоу «Кремниевая долина» состоялась в апреле 2016 года на канале HBO. Сюжет сериала рассказывает о том, как странноватый бизнесмен Эрлих Бахман вместе со своей командой пытается реализовывать различные проекты в известной инновационной зоне США.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции выставлен гобелен, сотканный по мотивам «Игры престолов»