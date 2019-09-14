Вашингтон, , 08:54 — REGNUM Руководство американского кабельного телеканала FX объявило о том, что к актерской команде сериала «Старик» присоединился лауреат двух премий «Золотой глобус», шести премий «Эмми», двух премий «Тони» и трех премий «Гильдии киноактеров США» Джон Литгоу. Сюжет шпионской драмы вращается вокруг жизни отставного и состарившегося работника ЦРУ. После нападения наемного убийцы главный герой осознает, что спокойное будущее для него возможно лишь в том случае, если он исправит ошибки прошлого.

По сообщению американской новостной службы Дедлайн Голливуд, главную роль в сериале исполнил не менее именитый обладатель премий «Оскар» и «Золотой Глобус» Джефф Бриджес, известный по таким кинофильмам как «Большой Лебовский», «Сумасшедшее сердце» и «Последний живой парень в Нью-Йорке».

Шоураннерами картины выступили Джон Стайнберг и Роберт Ливайн, работавшие над созданием сериала «Черные паруса», который стал приквелом к легендарному роману «Остров сокровищ». Режиссерскую команду возглавил Джон Уоттс, известный по кинофильмам «Человек-паук: Вдали от дома» и «Человек-паук: Возвращение домой». Кроме того, он же возьмет на себя обязанности исполнительного продюсера.