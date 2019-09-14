Вашингтон, , 09:18 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса Hulu объявило о завершении переговоров о создании сериала «Тайное общество мистера Бенедикта». Картина станет экранизацией одноименного романа Трентона Ли Стюарта. Сюжет приключенческой драмы вращается вокруг четырех сирот, обладающих необычными способностями. Герои отправляются на выполнение секретного задания по раскрытию зловещего заговора, которое им поручил таинственный покровитель.

По сообщению американской новостной службы Дедлайн Голливуд, шоураннерами выступили Тодд Славкин и Даррен Свиммер, известные своей работой над сериалом «Тайны Смолвиля». Режиссером пилотной серии станет Джеймс Бобин, участвовавший в создании сериала «Полет Конкордов». Команду исполнительных продюсеров возглавила Карен Кехела Шервуд.

Роман «Тайное общество мистера Бенедикта» был опубликован в 2007 году и положил начало фантастической франшизе, в которую также входят книги «Тайное общество мистера Бенедикта и опасное путешествие», «Тайное общество мистера Бенедикта и дилемма заключенного», а также приквел «Необычайное обучение Николаса Бенедикта».