Вашингтон, , 09:40 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса Amazon Prime Video объявило о начале трансляции нового мультипликационного сериала «Отмена». Сюжет фантастической драмы вращается вокруг женщины, пережившей автокатастрофу. После полученной травмы главная героиня обретает способность видеть и общаться с давно погибшим отцом, а также путешествовать сквозь время.

По сообщению американской новостной службы Дедлайн Голливуд, озвучкой персонажей картины занимались Роза Салазар, получившая признание благодаря фильму «Алита: Боевой ангел», Констанс Мари, сыгравшая в киноленте «Селена», а также Боб Оденкёрк, Анжелика Кебрал и Кевин Бигли.

Шоураннерами стали Рафаэль Боб-Ваксберг, известный по сериалу «Адам портит все», и Кейт Парди, работавшая над сюжетом сериала «Детектив Раш». Режиссурой занимался Хиско Халсинг. Команду исполнительных продюсеров составили Ноэль Брайт, Стивен Коэн и Томми Паллотта.