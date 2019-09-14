Вашингтон, , 09:16 — REGNUM Руководство американской кабельной и спутниковой телевизионной сети HBO сообщило о том, что состоялась премьера третьего сезона сериала «Комната 104». Действие антологии разворачивается в номере небольшого американского отеля, расположенного вблизи местного аэропорта. Каждая серия — это новая история о сменяющих друг друга постояльцах. Некоторые из этих историй комичны, некоторые трагичны, а некоторые пропитаны атмосферой страха и ужаса.

По сообщению американской новостной службы Дедлайн Голливуд, в актерский состав третьего сезона вошли Франсуа Шо, получивший признание благодаря сериалу «Остаться в живых», Джулианна Барвик, Артуро Кастро, Дейл Дикки, Каталина Сандино Морено,Сэм Ричардсон, Люк Уилсони Том Вудрафф-младший.

Создателями сериала остались братья Марк и Джей Дюпласс, которые также подарили миру такие картины как «Голиаф» и «Лига».