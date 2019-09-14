Москва, , 08:49 — REGNUM 10 ноября 2019 года исполняется 125 лет со дня рождения русского поэта эпохи Серебряного века Георгия Иванова. В связи с этим событием редакция литературного журнала «Новый мир» объявила об открытии конкурса эссе, посвященного поэту. Об этом сообщает Литературная газета.

На конкурс принимаются эссе, затрагивающие проблемы биографии или творчества Георгия Иванова. Прием произведений на конкурс завершится 25 октября 2019 года в 24:00 по московскому времени. По решению главного редактора журнала Андрея Василевского эссе победителей конкурса будут опубликованы в 12-м номере журнала (декабрь 2019 года). Объем произведения не должен превышать 7 тысяч знаков с пробелами по статистике редактора Word.

Георгий Иванов (1894 — 1958) — русский поэт, один из важнейших литературных деятелей русской эмиграции. Георгий Иванов был активным участником литературной жизни дореволюционного и Петербурга. В 1922 навсегда эмигрировал из России и большую часть оставшейся жизни провел во Франции.