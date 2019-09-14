Лондон, , 09:31 — REGNUM 12 сентября на торгах «Тиражные произведения» аукционного дома Phillips в Лондоне выставили русский лот — папка НАТИ, «Нового архива тиражного искусства». Об этом сообщает портал The Art Newspaper Russia.

30 экземпляров папок НАТИ вышли в 2018 году и включали 22 работы 6 художников: Андрея Монастырского, Елены Елагиной, Игоря Макаревича, Виктора Алимпиева, Ивана Горшкова и Ирины Кориной. На аукционе представлен экземпляр под номером 11, цена которого составляет примерно 5−8 тысяч долларов.

На создание НАТИ московскую галерею Shaltai Editions вдохновил опыт Московского архива нового искусства. В конце 1970-х годов в кругу московских концептуалистов возникла идея совместного журнала, которая в результате нашла воплощение в виде архива — папок, куда складывались произведения и тексты.