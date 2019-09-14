Москва, , 09:25 — REGNUM В MIZK Gallery открылась выставка «Герои и боги», посвященная творчеству Гургена Петросяна. Выставка была презентована в рамках вернисажа галереи Cube. Moscow 12 сентября. Об этом сообщает сайт MIZK.

Как отмечается в релизе выставки, «Художник определяет свое творчество как эстетическую игру — живой процесс, утвержденный в классической технике. Авторский замысел отлично дополняет ожившая метафора в одной из работ Гургена — искусно вылепленная нога, с силой бьющая по стене и прорубающая ее насквозь».

Люся Янгирова, искусствовед, так описывает творчество Петросяна: «Творчество скульптора Гургена Петросяна весьма органично вписывается в постмодернистскую эстетику, которая характеризуется любовью к цитированию, многочисленным заимствованиям и переосмыслению канонических сюжетов. Художника тревожит обезличенность человека в современном мире — с его невероятным ритмом и ускоряющимся прогрессом. Гурген обращается к классической форме барельефа — элементу декора, прочно ассоциирующемуся с архитектурой с древнейших времен до наших дней».