Москва, , 09:26 — REGNUM Выставка петербургского художника Алексея Штерна «Вырица и Вырицианцы» проходит в Arts Square Gallery. Москвичам предлагают посмотреть работы автора: живопись, графику и скульптуры. Об этом сообщает Инстаграм-канал галереи.

Алексей Штерн — создатель «драматургической» живописи и портретной галереи современников. Работы художника широко известны и хранятся во многих музеях и частных коллекциях мира.

Михаил Герман, историк, так описывает творчество художника: «Алексей Штерн полагает себя реалистом. И реализм его — достаточно театральный… Словно бы художник смотрит на сцену из затемненного театрального зала, улыбаясь про себя и про себя печалясь. И рисует потом не то чтобы жизнь, а высвеченный софитами и прожекторами ее театральный, заостренный до гротеска вариант».