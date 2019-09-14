Лондон, , 08:48 — REGNUM Журнал Frieze открыл продажу билетов на выставку, которая пройдет с 3 по 6 октября в лондонском Риджентс-парк. На мероприятии можно будет приобрести предметы искусства, посетить кураторские курсы арт-критиков и лекции об искусстве. Об этом сообщает сайт ярмарки.

Ярмарка делится на две зоны: «Frieze London» и «Frieze Masters». Первая демонстрирует экспонаты более 160 галерей с картинами ценой от 1000 долларов, а вторая — экспонаты 130 крупнейших галерей мира с предметами искусства с древних времен до современности.

Журнал был создан в 1991 году Амандой Шарп, Мэтью Слотовером и Томом Гибли. Сегодня издание считается одним из самых влиятельных в сфере искусства и имеет 3 отделения: в Лондоне, Берлине и Нью-Йорке. В скором времени журнал открывает новое отделение в Лос Анджелесе.