Ростов-на-Дону, , 08:06 — REGNUM Больше 46 тысяч человек пришли на концерт группировки «Ленинград», который прошел в Ростове-на-Дону 13 сентября.

Музыканты вышли на сцену с опозданием почти на 1.5 часа, извинившись перед зрителями, и показали невероятное шоу, которое завершилось около 23 часов.

Поклонники группы были впечатлены выступлением, из минусов отметив крайне строгие меры досмотра при входе на стадион.

Песню «Обезьяна и орел» Сергей Шнуров посвятил Ксении Собчак и Константину Богомолову, которые в этот же день, в пятницу, 13-го, узаконили свои отношения в Грибоедовском ЗАГСе Москвы.