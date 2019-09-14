Москва, , 07:48 — REGNUM «Ксения Собчак. Скоро на Первом», — такая подпись стоит под роликом на сайте Первого канала, размещенном 12 сентября.

«Привет, Андрей! Он мне сделал предложение, от которого невозможно отказаться!», — говорит в телефонном разговоре Ксения Собчак, лежа в ванне на фоне ночного неба. По информации журнала «СтарХит», руководством Первого канала было принято решение назначить журналистку ведущей ток-шоу «Пусть говорят».

Пресс-служба Первого канала посоветовала внимательнее следить за эфиром, не подтвердив, ни опровергнув информацию.

Планы, что экс-ведущая проекта «Дом-2» станет ведущей главного канала обсуждались еще 6 лет назад, но тогда назначения не последовало.