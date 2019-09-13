Ижевск, , 22:46 — REGNUM В Удмуртской государственной филармонии завершается ремонт, который стал первым с 1973 года. Об этом заявил директор учреждения Алексей Фомин.

Зрительный зал

По его словам, в ходе ремонта был реконструирован концертный зал, была увеличена глубина сцены на три метра, было заменено ее покрытие и оформление. Число зрительских мест сократилось на 100 кресел — теперь зал может вместить 515 человек.

«Ряды расположат так, что теперь со всех мест видно сцену. Кроме этого, в зале появилось новое звуковое решение: одни колонки разместили под сценой, другие подвесили к потолку», — цитирует директора филармонии Izhlife.

Для улучшения акустических характеристик зала убран потолок за сценой и звук будет частично направляться непосредственно к зрителям, частично — в чердачное пространство, что позволит избежать эха.

Стоимость ремонта составила около 7 млн рублей, однако в новом сезоне, который стартует 25 сентября, повышения цен на билеты не планируется.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2019 года в Удмуртии в рамках реализации региональной программы «Культурная среда» национального проекта «Культура» отремонтируют девять Домов культуры в сельской местности. Работы ведутся в зданиях учреждений Алнашского, Вавожского, Воткинского, Кезского, Сарапульского, Увинского, Шарканского, Ярского и Завьяловского районов. Всего на развитие учреждений культуры в республике до конца 2019 года в рамках нацпроекта планируется направить 500 млн рублей, из которых 260 млн — федеральные средства.