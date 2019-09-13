Кемерово, , 20:43 — REGNUM Культурный кластер в Кемерове построит компания «Стройтрансгаз», а не «Стройгазмонтаж», как сообщалось ранее, пишет РБК со ссылкой на свои источники.

Строитель Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко построит четыре крупнейших музейных комплекса вместо «Стройгазмонтажа» Аркадия Ротенберга. Бюджет проекта — 120 млрд рублей, смена подрядчика может быть связана с подготовкой к возможной продаже СГМ», — уточняет издание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до 2021 года в Кемерове должны построить филиал ФГБУК «Государственный Русский музей» с культурно-выставочным центром и фондохранилищем; театр оперы и балета; образовательный комплекс с филиалами. Будет создан кузбасский центр искусств.

Читайте также: Цивилёв о культурном кластере Кузбасса: «Масштабный проект»