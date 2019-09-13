Нью-Йорк, США, , 18:29 — REGNUM Известную краундфандинговую платформу Kickstarter обвинили в том, что она уволила двух сотрудников за то, что они пытались создать профсоюз. Об этом 12 сентября сообщил портал Slate.

Руководитель направления комедий и подкастов Тейлор Мур сообщил на своей странице в Twitter, что после его шестилетней работы на Kickstarter руководство организации решило его уволить, при этом не назвав никаких причин. За неделю до этого была уволена Кларисса Редвайн, которая являлась в компании одним из экспертов-лидеров в области дизайна и технологий.

Мур также сообщил, что ещё одному сотруднику было сказано, что ему «нет места в организации». Руководство Kickstarter в свою очередь отрицает выдвинутые против него обвинения.

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Платформа Kickstarter была запущена в апреле 2009 года. По состоянию на май 2019 года компании удалось собрать около $4 млрд от 16,3 млн спонсоров для реализации 445 тыс. различных проектов в таких сферах, как фильмы, музыка, сценические шоу, комиксы, видеоигры, технологии и других.

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