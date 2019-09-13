Боровск, Калужская область, , 18:13 — REGNUM Одна из значимых задач по подготовке к празднованию 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума в 2020 году — завершение реконструкции объекта культурного наследия регионального значения «Покровский собор, 1912 г.» в городе Боровске, сообщили 13 сентября корреспонденту ИА REGNUM в министерстве культуры Калужской области.

В соборе для защиты от влаги проведена зашивка оконных проёмов, обновлено покрытие куполов, на них установлены кресты. В 2020 году реставрационные работы должны быть завершены. В соответствии с предложением митрополита Московского и всея Руси Русской Православной Старообрядческой Церкви Корнилия решён вопрос создания в Боровске музейной экспозиции, посвящённой истории старообрядчества. Достигнута договорённость между калужским объединённым музеем-заповедником и боровским музейно-выставочным центром о реализации совместного проекта по организации в 2020 году экспозиции «Боровск в XVII веке». Также планируется издание фотоальбома «Протопоп Аввакум в Пафнутьевом монастыре и боровское старообрядчество» по материалам фондов музейно-краеведческого комплекса «Стольный город Боровск». Центральными мероприятиями празднования в октябре 2020 года в Калужской области станут международный старообрядческий форум, литературное собрание и праздничный концерт в городе Боровске.

В рамках празднования решён вопрос о реконструкции и реставрации объектов культурного наследия в Москве и установке памятного знака в честь 400-летия протопопа Аввакума в Рогожском поселке.

«Юбилей в следующем году не заканчивается. Я не говорю, что мы должны взять и отреставрировать одномоментно все наследие протопопа Аввакума, но те главные объекты, которые определены для приведения в порядок, будут включены в план. При этом они могут быть переходящими и на 21 год», — заявила на заседании оргкомитета, состоявшегося в Боровске заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова.

Заместитель министра осмотрела ряд объектов в Боровске, которые будут предложены к посещению гостям торжественного мероприятия в 2020 году. В их числе — часовня боярыни Морозовой, собор Покрова Пресвятой Богородицы и районный Дом культуры.