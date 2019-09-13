Лос-Анджелес, США, , 17:22 — REGNUM В сеть выложили трейлер предстоящего фильма ужасов «Обратный отсчет», который снял режиссер Джастин Дек. Ролик был опубликован 13 сентября на YouTube-канале компании STX Entertainment.

Сюжет картины расскажет о молодой медсестре, которая однажды загружает на смартфон приложение, которое способно точно предсказать дату смерти человека. Девушка узнает, что ей осталось жить всего три дня.

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Главную роль в «Обратном отсчете» исполнила актриса Элизабет Лэил («Однажды в сказке», «Ты», «Разгор лета»). Мировая премьера фильма запланирована на 25 октября 2019 года.

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