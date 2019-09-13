Лос-Анджелес, США, , 17:04 — REGNUM В предстоящем фильме «Звёздные войны: Скайуокер. Восход», являющемся девятым по счету фильмом франшизы, могут появиться «сотни» солдат-ситхов. Об этом 13 сентября сообщил портал Screen Rant.

Фанаты киновселенной обратили внимание на фирменную футболку, фото которой было показано в официальном блоге «Звездных войн». Изображение, размещенное на ней, дало понять, что солдаты ситхов Первого Ордена являются частью батальона, а это означает, что в «Звездных войнах: Восхождение Скайуокера» могут присутствовать сотни солдат ситхов.

Фанаты отметили, что батальоны в каноне «Звездных войн» являются крупными частями сухопутных войск и могут состоять из нескольких рот. Например, в корпусе штурмовиков батальон состоит из четырех рот и в общей сложности насчитывает около 800 солдат. Стоит отметить, что фотография футболки вскоре была удалена с сайта.

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Напомним, по имеющейся информации, события в фильме «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» будут происходить через год после событий, показанных в картине «Звёздные войны: Последние джедаи».

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