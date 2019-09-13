Екатеринбург, , 15:57 — REGNUM В Екатеринбурге разгорелся скандал вокруг фестиваля современного театра «Реальный театр», в одном из спектаклей которого детям показали сцену изнасилования. Об этом 13 сентября сообщил портал 66.RU.

На спектакле «Ревизор» присутствовал журналист издания, он отметил, что дети и их родители явно не ожидали увидеть на сцене что-то подобное. Стало известно, что Уральский родительский комитет планирует обратиться с заявлением по поводу произошедшего в прокуратуру. Отмечается впрочем, что спектакль получил маркировку 18+, однако в зале по какой-то причине оказались дети.

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Всероссийский фестиваль «Реальный театр» начал свою работу 6 сентября 2019 года, церемония закрытия состоится сегодня, 13 сентября. Спектакль «Ревизор» поставлен в псковском Театре драмы им. А.С. Пушкина, сцена, о которой идет речь происходит в конце второго акта.

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