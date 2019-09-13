Москва, , 15:45 — REGNUM Российская актриса Анастасия Заворотнюк назвала бредом информацию о своей госпитализации, об этом 13 сентября рассказал ее концертный директор Стас Христов.

«Я получил сообщение от Анастасии в ответ на публикацию, которую я ей переслал. Она ответила: «Бред. Отстань», — цитирует Христова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Анастасия Заворотнюк находится под круглосуточным наблюдением врачей в реанимации одной из московских клиник в тяжелом состоянии.

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