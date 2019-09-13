Амстердам, , 15:51 — REGNUM Эксперты музея Stedelijk в Амстердаме в пятницу, 13 сентября, представили результаты своих трудов в рамках пятилетнего исследовательского проекта по девяти картинам русского и французского художника еврейского происхождения Марка Шагала. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Оказалось, что на протяжении почти всей жизни Марк Шагал, родившийся в Витебске, использовал в своей палитре всего восемь пигментов, где бы он ни творил — в Санкт-Петербурге, Париже или Нью-Йорке, он оставался удивительно верен только им.

Эксперты отмечают, что Шагал создал собственный уникальный стиль в живописи, а кроме того, он делал фрески и витражи, разрабатывал театральные костюмы и декорации, расписывал керамику, потолок оперного театра и даже скатерть, смешивая стили — экспрессионизм, кубизм, сюрреализм.

Консерватор-реставратор Мета Шаванс рассказала, что она была поражена тем, «насколько он последователен в материалах, которые использовал. Восемь пигментов, которые он использовал все 35 лет (творчества). Это поразительно… несмотря на то, что он так много перемещался по миру».