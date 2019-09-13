Вашингтон, , 14:34 — REGNUM Популярный американский мультсериал «Южный Парк» продлили ещё на три сезона. Об этом 12 сентября сообщал портал Entertainment Weekly.

Канал Comedy Central подписал с создатели мультсериала контракт ещё на 30 эпизодов. Таким образом, «Южный Парк» станет вторым самым продолжительным мультипликационным шоу на телевидении после «Симпсонов».

Напомним, «Южный Парк» — это анимационный сериал, созданный Треем Паркером и Меттом Стоуном. В нём рассказывается о жизни и приключениях четырёх четвероклассников, живущих в городке «Южный Парк».

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