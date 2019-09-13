Москва, , 14:18 — REGNUM Первый канал объявил о том, что в телешоу «Голос» появится новая система голосования. Об этом 13 сентября сообщила пресс-служба телекомпании.

Новая система будет представлена зрителям сегодня вечером, 13 сентября 2019 года, в финале шоу «Голос 60+». Отмечается, что наставниками в новом сезоне выступят Валерия, Михаил Боярский, Лев Лещенко и Пелагея. Отмечается, что в качестве одного из конкурсантов выступит 91-летняя участница.

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Напомним, в апреле 2019 года вокруг шоу «Голос. дети» возник скандал. Многие зрители заявили в соцсетях, что не верят результатам голосования, благодаря которым первое место заняла Микелла Абрамова (дочь певицы Алсу). В мае 2019 года эксперты подтвердили факт «накрутки» голосов.

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