Уфа, , 13:24 — REGNUM Культурная акция «Театральная ночь» пройдет в театрах Башкирии. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба республиканского министерства культуры.

20 сентября на профессиональных и любительских театральных площадках пройдут театрализованные представления и мастер-классы. Зрители смогут побывать за кулисами и посетить читки пьес.

По словам организаторов мероприятия, для юных зрителей предусмотрены показы и анимационные программ.

Напомним, что «Театральная ночь — 2019» в Башкирии посвящена Году театра в России, а также столетию образования Республики и столетнему юбилею великого поэта Мустая Карима.