Уфа, 13 сентября 2019, 13:24 — REGNUM Культурная акция «Театральная ночь» пройдет в театрах Башкирии. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба республиканского министерства культуры.
20 сентября на профессиональных и любительских театральных площадках пройдут театрализованные представления и мастер-классы. Зрители смогут побывать за кулисами и посетить читки пьес.
По словам организаторов мероприятия, для юных зрителей предусмотрены показы и анимационные программ.
Напомним, что «Театральная ночь — 2019» в Башкирии посвящена Году театра в России, а также столетию образования Республики и столетнему юбилею великого поэта Мустая Карима.