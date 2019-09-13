Нью-Йорк, США, , 11:46 — REGNUM Компания HBO решила снять ещё один сериал-приквел к «Игре Престолов». Об этом 12 сентября сообщил Deadline.

Новое шоу расскажет о временах правления дома Таргариенов, его сюжет будет основан на книге «Пламя и кровь». Исполнительными продюсерами проекта выступят Джордж Мартин и Райан Кондал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фанаты «Игры Престолов» увидели в дизайне нового iPhone 11 Pro трёхглазого ворона из сериала. Свои фото-коллажи со смартфоном они опубликовали в Twitter.

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