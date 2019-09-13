Ереван, , 11:18 — REGNUM Комитет по телевидению и радио Армении оштрафовал телеканал «Армения ТВ» на 500 минимальных размеров труда. Об этом 13 сентября сообщает официальный сайт комитета по телевидению и радио .

«Административное наказание для компании было вызвано сценами насилия, пыток, физической и духовной боли из телесериала «Анасце ценвацнер», — говорится в заявлении.

Отметим, в одной из серий телесериала была показана сцена, как один из героев ножницами отрезает нос у одной из героинь. Показ этой серии вызвал множество критики в социальных сетях.

В заявлении Комиссии отмечается, что такие сцены запрещены ст. 22 п.2 «Закона Армении о телевидении и радио».

В ходе заседания Комитет заслушал устные объяснения представителей телекомпании и единогласно принял решение применить наказание, в виде штрафа в 500 минимальных размеров оплаты труда.